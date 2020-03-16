РИАМО - 16 мар. Весенняя полевая кампания стартовала в Подмосковье 15 марта, что на две недели раньше по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Старт полевым работам дали земледельцы южного городского округа Серебряные Пруды, подкормили первые 160 гектаров многолетних трав и озимых культур», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В течение двух-трех недель к весенним полевым работам приступят большинство подмосковных муниципалитетов.

Разин добавил, что начало ярового сева планируется на вторую декаду апреля. Общая площадь посевов яровых в Московской области составит более 220 тысяч гектаров.

«Озимые зерновые культуры, которые были посеяны осенью 2020 года, пережили зимний сезон, более 95% посевов находятся в хорошем состоянии. При благоприятных погодных условиях мы в этом году надеемся на хороший урожай зерновых и зернобобовых культур», - отметил Разин.