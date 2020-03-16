РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 мар. В населенных пунктах Люберец могут создать оперативные штабы по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В понедельник в администрации прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В ее рамках обсудили действия при возможном затоплении территории во время паводка, профилактику лесных пожаров и другие вопросы.

«Для предотвращения негативных последствий паводков в этом году предлагаю создать в населенных пунктах, попадающих в зоны возможного затопления, оперативные штабы по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья. Помимо этого, необходимо обеспечить круглосуточный сбор и передачу информации о паводковой обстановке, контроль за состоянием гидротехнических сооружений для ликвидации возможных аварийных ситуаций», – сказал замглавы городского округа Люберцы Василий Власов.

Он добавил, что важно информировать людей о паводках, обеспечить подготовку систем оповещения на случай угрозы подтопления населенных пунктов через СМИ, диспетчерские службы, социальные сети.

Также на мероприятии обсудили профилактику лесных пожаров. Замначальника ФГКУ «16 ОФПС ПО Московской области» Максим Катаев отметил, что на территории гарнизона находятся 12 пожарно-спасательных частей, из них шесть – в городском округе Люберцы.

«Ежедневно на дежурство заступает в среднем 35-40 человек личного состава. Сейчас мы укомплектовываем технику ранцевыми огнетушителями и специальными стволами для тушения почвенных пожаров. Все готово к пожароопасному периоду», – пояснил Катаев.