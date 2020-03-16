РИАМО - 16 мар. В подмосковных Котельниках задержали мужчину, который ранил ножом своего знакомого во время застолья, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 14 марта. Пострадавшего доставили в больницу с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости.

«За совершенное преступление в отделение полиции был доставлен ранее судимый местный житель 1977 года рождения. Ножевое ранение было нанесено во время распития алкоголя после ссоры», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».