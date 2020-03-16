РИАМО - 16 мар. В Московском метрополитене начали выдавать кассирам перчатки и измерять температуру перед началом работы, сообщила в понедельник журналистам заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова

«В штате у нас <…> более чем 3,7 тысячи кассиров. Для того, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, мы обеспечили наших сотрудников дезинфицирующими средствами для рук. С сегодняшнего дня мы начинаем раздавать перчатки», – сказала Темникова.

По ее словам, на территории подземки проводят регулярную обработку всех поверхностей, в том числе пассажирской зоны, подвижного состава, а также автоматов по продаже билетов – их дезинфицируют раз в час.

«С сегодняшнего дня начали измерять температуру кассирам. Дистанционно измеряется температура пассажиров, которые входят на станцию. <...> Для нас прежде всего важно здоровье сотрудников и пассажиров», – отметила Темникова.

По словам Оксаны Сурковой, работника клининговой организации, которая следит за чистотой помещений в метро, все работники также проходят медицинский осмотр перед заступлением на смену.

«Когда приходим на работу, то сразу медицинский осмотр. Если температура – нас отстраняют от работы. <...> Мы протираем каждый час поверхности, с которыми контактируют пассажиры, начиная от кассовой зоны, поверхности (автоматов - ред.) по продаже билетов, турникеты, входные двери и ручки. Все, что касается руками пассажиров», – сказала Суркова.