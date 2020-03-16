РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 мар. ГИБДД городского округа Мытищи организует прием граждан по вопросам проведения регистрационных действий с автомототранспортными средствами, выдачи и замены водительских удостоверений через портал «Госуслуги», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Для того, чтобы попасть на прием, необходимо зайти на портал »Госуслуги«, оформить заявку и распечатать электронный билет. После чего ожидать звонка из регистрационного подразделения для согласования дня и времени приема. Также можно предварительно записаться по телефону: 8(495)586-40-40; по вопросам регистрационных действий с автомототранспортными средствами: 8(495)586-40-64; по вопросам выдачи и замены водительских удостоверений: 8(495)586-40-64», – говорится в сообщении.

Также можно дать оценку качеству оказанной государственной услуги в электронном виде путем заполнения анкеты, размещенной на официальном сайте МВД России.