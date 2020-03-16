РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 мар. УМВД России по городскому округу Домодедово присоединилось к всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!», которая проводится с 16 по 27 марта, говорится в сообщении пресс-службы управления.

«Цель данной акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, а также консультации и оказания квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых на территории Московской области. Акция проводится с 16 по 27 марта», – говорится в сообщении.

Сообщить о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно по следующим телефонам: дежурная часть УМВД России по городскому округу Домодедово: 8(496)793-14-02 или 02; отдел по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Домодедову: 8(496)793-02-65, 8(496)793-02-64; Единая дежурно-диспетчерская служба: 112 и телефонные линии ЕДДС городского округа Домодедово: 8(496)792-42-00, 8(496)792-42-06.