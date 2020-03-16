РИАМО - 16 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Россия не делает общедоступными тесты на коронавирус, как в Прибалтике, сообщает Газета.ru.

Пресс-секретарь сомневается в том, что существуют тесты, с помощью которых человек сам может определить у себя заболевание.

«Я сомневаюсь, что такие тесты есть. Не нужно обманываться», — отметил Песков.

Он добавил, что точно на этот вопрос может ответить только специалист.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 169 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Умерли более 6,5 тысячи заболевших, выздоровели свыше 77 тысяч пациентов. В России зарегистрировано более 63 случаев заболевания.