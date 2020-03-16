РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 мар. Полицейские задержали подсобного рабочего одной из фирм Подольска по подозрению в попытке кражи товаров со склада, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции поступило заявление от представителя одной из коммерческих организаций. ОН рассказал, что неизвестный на территории склада фирмы, расположенной на улице Поливановская, пытался совершить кражу товаров, но был остановлен. Общая сумма материального ущерба составила более 9 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 41-летний неоднократно судимый житель Воронежской области, являющийся подсобным рабочим данной организации. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (Покушение на кражу)», – говорится в сообщении.

Подозреваемый подписал обязательство о явке. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.