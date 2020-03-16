РИАМО – 16 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока для сотрудников администрации президента нет необходимости переходить на дистанционную работу, сообщает Газета.ru.

«Администрация президента – это крупный офис, но не один из самых крупных», — отметил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что пока нет необходимости менять режим работы. Сейчас в Кремле работа идет в штатном режиме с необходимыми мерами предосторожности.

В начале месяца некоторые российские и мировые организации перешли на дистанционный режим работы в рамках мер по сдерживаю и борьбе с коронавирусом.