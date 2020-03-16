РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. За минувшую неделю в подмосковных Люберцах произошел один пожар, сообщил в понедельник на еженедельном совещании заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС ПО Московской области» Максим Катаев.

«За прошедшую неделю на территории Люберецкого гарнизона произошли три пожара, из них один – в гараже в Котельниках, один – в квартире в Лыткарине, еще один – в Люберцах», – сказал Катаев.

Так, 12 марта на лестничной клетке в одном из домов деревни Марусино мужчина уснул с непотушенной сигаретой. На нем загорелась одежда. С ожогами 30% тела его доставили в больницу.