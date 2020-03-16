РИАМО – 16 мар. Курс доллара по отношению к российской валюте подорожал в понедельник и перешагнул в отметку 75 рублей, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара составил 75,03 рубля, это на 3,4% выше уровня закрытия торговой сессии 13 марта. В свою очередь, курс евро вырос и составил 84,27 рубля», – говорится в сообщении.

В начале дня доллар вырос на 1,42 рубля до 74,02 рублей. В свою очередь евро упал на 1,69 рубля и достиг 82,42 рубля.

Обвал российской валюты и фондового рынка произошел на фоне сильного падения цен на нефть. Нефтяные котировки падают из-за того, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сокращения добычи после марта.