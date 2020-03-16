РИАМО - 16 мар. Министерство науки и высшего образования России обязало мерить температуру студентам при входе в здание учебного заведения, сообщает Газета.ru.

«Планируется, что измерять температуру начнут с 16 марта», – отмечается в материале.

Для профилактики помещения университетов будут обрабатывать дезинфицирующими средствами. Ведомство рекомендовало университетам сократить количество очных совещаний.

Вспышка коронавируса Covid-2019 произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В данный момент по всему миру выявлено свыше 169 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 6,5 тысячи заболевших, выздоровели свыше 77 тысяч пациентов. В России зарегистрировано свыше 60 случаев заболевания.