РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Выставку работ участников студии бисероплетения откроют в ДК поселка Нахабино подмосковного Красногорска 19 марта, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Девятнадцатого марта в рамках Дня работника культуры в КДК «Мечта» откроется выставка «Весны прекрасные порывы» студии бисероплетения «Бусинка». Двери клуба открыты для всех!» – говорится в сообщении.

Выставка пройдет по адресу: поселок Нахабино, улица Красноармейская, дом №44.