РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 мар. Совещание по вопросам бездомных животных, которое пройдет 18 марта в селе Марфино городского округа Мытищи, перенесли с 12:00 на 16:00, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления Федоскино.

«Уважаемые жители, обращаем ваше внимание на изменение времени встречи по безнадзорным животным, в 16:00. Дата и место остаются те же, 18 марта ЦДК «Марфино», - говорится в сообщении.

Адрес МБУК ЦКД «Марфино»: городской округ Мытищи, село Марфино, улица Зеленая, дом №10. Телефон: 8(498)686-34-19.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин сообщил, что в Подмосковье в 2019 году свой дом обрели более 1,7 тысячи бездомных собак, 150 собак из приютов уехали к новым хозяевам в страны Европы.