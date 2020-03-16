РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Застройщик приступил к строительству нового жилого дома в микрорайоне Бородино Подольска, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства нового жилого дома в микрорайоне Бородино городского округа Подольск. Площадь нового дома переменной этажности (20-21) составит 12,3 тысяч квадратных метров. По проекту новостройка будет включать 152 квартиры. Полностью завершить строительство жилого дома планируется в четвертом квартале 2022 года», – говорится в сообщении.

По словам начальника Главгосстройнадзора Московской области Артура Гарибяна, на первом этаже здания запроектирован офисно-выставочный центр, который рассчитан на единовременное посещение 40 человек. На прилегающей территории будут обустроены детская площадка, места для отдыха, спортивная площадка с тренажерами, пешеходные тротуары и парковка. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

«Застройщиком объекта выступает ООО «СтройКомплектМонтаж». Первая плановая проверка объекта назначена на 6 апреля 2020 года», – пояснил Гарибян.