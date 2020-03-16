РИАМО - 16 мар. Почти 3 тысячи звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Подмосковье за три дня с начала работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Горячая линия по номеру телефона: 8-800-550-50-30 начала работать с 13 марта. Любой житель Подмосковья, вернувшийся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, может получить необходимую справочную информацию и при необходимости вызвать врача домой.

«За первые три дня операторы обработали более 2,7 тысячи звонков. Самые распространенные вопросы – где можно сдать анализы на коронавирус и как оформить больничный лист», – сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел режим повышенной готовности в регионе в связи с коронавирусом. Отменены массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек. Организаторам концертов и спортивных состязаний, в которых будут участвовать меньше 5 тысяч человек, рекомендовано временно воздержаться от их проведения.

В Подмосковье ввели свободное посещение школ и детских садов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. При этом все школы продолжают работу в штатном режиме.

Вспышка коронавируса Covid-2019 произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день уже выявлено свыше 169 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 6,5 тысячи заболевших, выздоровели свыше 77 тысяч пациентов. В России зарегистрировано более 60 случаев заболевания.