РИАМО – 16 мар. Сотрудники Роспотребнадзора провели уже порядка 110 тысяч тестов на выявление нового коронавируса у людей, вернувшихся в Россию из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, сообщает Федеральное агентство новостей.

«По состоянию на 15 марта 2020 года проведено 109 939 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового коронавируса», — говорится в материале.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день выявлено свыше 169 тысяч случаев заражения Covid-2019. Более 6,5 тысяч заболевших скончались, выздоровели свыше 77 тысяч пациентов. В России зафиксировано более 60 случаев заражения новым коронавирусом.

Ранее Роспотребнадзор утвердил список неблагополучных по Covid-2019 стран, после посещения которых необходимо соблюдать карантин даже при отсутствии симптомов заболевания. Это Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США.