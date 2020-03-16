РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Житель Подольска судится с управляющей компанией «Август ЖКХ» по вопросу законности начисления квартплаты, на заседание планируют вызвать представителей ресурсоснабжающих организаций, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В понедельник в городском суде округа прошло очередное заседание по вопросу признания незаконности начислений квартплат управляющей компанией «Август ЖКХ» жителям одного из домов по улице Силикатная. УК обратилась с иском с целью взыскать долги, накопленные одним из проживающих, который намеренно отказывался платить из-за непризнания ее деятельности законной.

«У нас сейчас в суде находятся порядка 12 исков от УК к нашим жителям. Дело в том, что «Август ЖКХ» обманом захватил в свое управление наш дом в 2018 году путем подделки бюллетеней для голосования, сфальсифицированного решения общего собрания, договора управления. Их деятельность была признана судом незаконной. В настоящее время УК подает иски на жильцов и пытается взыскать денежные средства якобы за неуплату, а также за проведенную работу в доме. Но мы считаем это незаконным. Так как данная УК управляла нашим домом незаконно, при этом не проводила никаких работ», – сказал председатель совета многоквартирного дома №4 по улице Силикатная Иван Колупаев.

Судебные тяжбы между одним из жителей и управляющей компанией начались в феврале 2020 года. По итогам было принято решение привлечь представителей ресурсоснабжающих организаций. Следующее заседание пройдет 2 апреля.

«Помимо того, что их деятельность была незаконной, УК начисляла оплату за ЖКУ завышая чуть ли не вдвое. При этом в квартирах имеются счетчики и суммы сильно отличаются», – пояснил Колупаев.

В ходе заседания представитель управляющей компании не выразил протеста в привлечении ресурсоснабжающих организаций и поддержал перенос судебного заседания на апрель.