РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 мар. В полицию Люберец на минувшей неделе поступило около 2 тысяч обращений от жителей, сообщил на оперативном совещании в понедельник начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«В МУ МВД России «Люберецкое» на прошлой неделе поступило 1 950 обращений от жителей. По ним возбудили 29 уголовных дел, 25 раскрыты по горячим следам», – сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 150 ДТП, из них шесть – с пострадавшими.