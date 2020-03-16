РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Полицейские Подольска разыскивают вандалов, которые пытались вскрыть входную дверь одного из подъездов в микрорайоне Львовский, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по Подольску.

Инцидент произошел в ночь на 15 марта в доме №17 по улице Горького в микрорайоне Львовский. Двое неизвестных пытались вскрыть входную дверь. В итоге они сильно ее погнули и практически вырвали коробку. Вандалы попались на камеру видеонаблюдения.

«От жителей поступило заявление. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление личностей и розыск молодых людей», – сказала сотрудница.