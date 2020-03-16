РИАМО - 16 мар. Бронзовую мемориальную доску народному артисту СССР Иосифу Кобзону установили на здании Российской академии музыки имени Гнесиных на Поварской улице в Москве, в этом здании Кобзон учился на вокальном факультете, а затем преподавал, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Церемонию открытия посетили председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, представители федеральных и городских органов власти, творческих союзов, музыкальных организаций, а также друзья и родственники Иосифа Кобзона.

«Иосиф Давыдович — настоящий символ эпохи. Всем известно, какую активную и плодотворную культурную и политическую деятельность он вел, каким был потрясающим артистом и выдающимся человеком. Уверен, что увековеченный образ Иосифа Давыдовича будет вдохновлять москвичей и служить примером для молодого поколения», — сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Проект мемориальной доски создан под руководством народного художника России, действительного члена Российской академии художеств, профессора, скульптора Александра Рукавишникова.

Иосиф Кобзон - советский и российский эстрадный певец, политический и общественный деятель, музыкальный педагог. Герой труда России, народный артист СССР, народный артист Украины. Лауреат Государственной премии СССР, премии Ленинского комсомола, премии правительства РФ.

Кобзон был депутатом Государственной Думы РФ II-VII созывов (1997-2018), почетным гражданином 28 городов.