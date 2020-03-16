РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Порядка 200 зрителей побывали на фестивальном показе иммерсивного спектакля «Непридуманные рассказы» в усадьбе «Знаменское-Губайлово» Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Показ спектакля «Непридуманные рассказы» состоялся 15 марта в рамках фестиваля «Театральная весна-2020».

«Спектакль посетили около 200 человек. В состав жюри фестиваля вошли депутат Московской областной думы Галина Уткина и начальник управления культуры городского округа Красногорск Галина Ковалева. В постановке играют более 50 артистов в возрасте от 8 до 18 лет», – говорится в сообщении.

Благодаря игре юных актеров, декорациям, оригинальным костюмам, а также сочетанию света и музыки зрители на полчаса погрузились в атмосферу военного времени. Гостям рассказали о жизни и страданиях блокадного Ленинграда, застенках концлагерей, страданиях раненных в полевых госпиталях.

«Иммерсивный спектакль – это особый камерный жанр театрального искусства. Он очень действенный, особенно для школьников, которым в основном адресована работа нашей студии», – пояснила художественный руководитель студии «МДМ» Дарья Коршунова.