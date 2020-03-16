РИАМО - 16 мар. Россияне, которые находятся дома на карантине из-за коронавируса, рискуют поправиться без тренировок в спортзале и прогулок с детьми, сообщает Федеральное агентство новостей.

Основатель сети клиник всех методов похудения «Оригитея», доктор медицинских наук Марият Мухина посоветовала «домоседам» делать зарядку и следить за своим питанием, чтобы не набрать лишний вес.

«Нужно «приучить» организм насыщаться меньшим количеством пищи, ведь желудок – это мышца, которая может растягиваться и сокращаться. Важно есть регулярно, каждые 3-5 часов, но меньшими порциями, тогда и чувство сытости будет приходить быстрее», - сказала Мухина.

Эксперт подчеркнула, что не следует голодать, иначе организм перестанет сжигать калории, метаболизм замедлится, а жир сохранится. Стоит добавить в свой рацион пищу, богатую клетчаткой, но не нужно забывать и про углеводы.

Чтобы защитить организм от вирусов и повысить иммунитет, следует употреблять продукты с содержанием цинка, витаминов С и Е и омега-3 кислот.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день выявлено свыше 169 тысяч случаев заражения Covid-2019. Более 6,5 тысяч заболевших скончались, выздоровели свыше 77 тысяч пациентов. В России зафиксировано более 60 случаев заражения новым коронавирусом.