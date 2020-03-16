РИАМО - 16 мар. Организаторы недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia решили отменить мероприятие, запланированное с 31 марта по 4 апреля в московском Манеже, из-за угрозы распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы Национальной палаты моды.

Организаторы подчеркнули, что приняли это непростое решение после ежедневного мониторинга распространения вируса. Участников и гостей решили не подвергать даже минимальному риску.

«Мы, наши партнеры и участники чувствуем большую ответственность, поскольку делаем крупное мероприятие: в производстве #MBFWRussia задействовано более 1,5 тысячи человек – дизайнеров, визажистов, парикмахеров, моделей, сотрудников, не считая журналистов, блогеров и гостей показов. Это было непростое решение, <...> но оно не имело альтернативы, речь идет о здоровье коллег, гостей и участников», – отметил президент Национальной палаты моды Александр Шумский.

Он подчеркнул, что изначально организаторы рассматривали перенос мероприятия. Но сейчас предсказать развитие ситуации с коронавирусом невозможно, поэтому было принято решение об отмене недели моды.

«Мы переносим все активности этого сезона в онлайн-пространство, бесконтактное и безопасное», – подытожил Шумский.

Национальная палата моды и Фонд моды проведут в апреле-мае комплекс онлайн-мероприятий, чтобы поддержать российских дизайнеров и продемонстрировать их новые коллекции, подготовленные для подиума. 40-й сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в виртуальном формате на платформе Aizel.ru.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 169 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 6,5 тысячи заболевших, выздоровели свыше 77 тысяч пациентов. В России зарегистрировано более 60 случаев заболевания.