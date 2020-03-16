РИАМО - 16 мар. В столице начались работы по созданию подъездных дорог к более чем 30 новым домам, строящимся по программе реновации жилфонда, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в поселке Шишкин лес, 21 и в районе Севастопольского проспекта, 71 уложили основание дорог и первый асфальтовый слой. В районе Северное Бутово на улице Феодосийской, 7 работы только стартовали. Работы будут проводиться поэтапно, закончить их планируется в разные сроки с апреля по ноябрь.

«В этом году дорожные работы проведут по 31 адресу в восьми административных округах столицы. Больше всего подъездных путей будет построено в Юго-Западном административном округе – там новые дороги проложат к 12 домам. На начальном этапе подъездные дороги будут использоваться для подъезда техники на стройплощадки, а затем их интегрируют в дорожно-транспортную систему всего района», – сказал Бирюков.

Заммэра добавил, что средняя протяженность дороги до каждого дома составит порядка 170 метров, а ширина – 5-6 метров. Общая площадь всех дорог составит более 31 тысячи квадратных метров, а тротуаров – свыше 10 тысяч «квадратов». Вдоль созданных дорог установят свыше 170 фонарей с энергосберегающими лампами. Общая площадь озеленения составит более 52 тысяч квадратных метров.

«Часть строящихся домов расположена около станций МЦД «Окружная», «Царицыно», «Кубанская» и «Перерва». Здесь благоустройство выполнят в рамках улучшения транспортной и пешеходной доступности этих станций», – заключил Бирюков.