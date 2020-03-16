РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Женщина выпала из окна одного из домов в микрорайоне Климовск Подольска и погибла, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по Подольску.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что женщина выпала из окна одного из домов по улице Ленина в микрорайоне Климовск. Инцидент произошел в ночь на 14 марта.

«Данный факт мы подтверждаем. Действительно женщина выпала из окна, она погибла», – сказала сотрудница.