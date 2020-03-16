РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 16 мар. В Домодедове учащиеся кадетского класса гимназии №5 и взвод юнармейцев «Морская пехота» привели в порядок Обелиск Славы, сообщается на официальной странице ГСУ СК России по Московской области в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках патриотической акции Следственного комитета России «75 шагов навстречу 75-летию Победы» учащиеся профильного кадетского класса МАОУ «Домодедовская гимназия №5» совместно с взводом юнармейцев «Морская пехота» привели в порядок Обелиск Славы городского округа Домодедово», – говорится в сообщении.

Ребята почистили и привели в порядок главный памятник солдатам и офицерам Великой Отечественной войны в Домодедове, убрали старую листву и мусор, очистили постамент памятника, а также помыли плитку и площадку вокруг него.

Обелиск Славы возвели в 1965 году. Рядом с памятником размещены мемориальные стелы, на которых увековечены имена домодедовцев-Героев Советского Союза, а также полных кавалеров ордена Славы.