РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. Консультация с кандидатами в новый состав общественной палаты Люберец пройдет 15 апреля, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник управления по работе с территориями администрации округа Дмитрий Баранов.

Накануне во Дворце спорта «Триумф» прошла первая консультация для кандидатов в общественную палату округа. Формирование нового состава общественной палаты городского округа Люберцы пройдет в несколько этапов, оно начнется с выдвижения кандидатов. Процедура выдвижения кандидатов завершится 15 апреля.

"Следующая консультация состоится 15 апреля. Всю необходимую информацию можно найти на сайте общественной палаты региона и сайте администрации округа", – сказал Баранов.