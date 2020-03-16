РИАМО - 16 мар. Злоумышленник совершил ограбление химчистки на Коптевской улице в Москве, добычей вора стали дорогостоящие меховые изделия, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Полицейские установили, что кража вещей из химчистки произошла в январе.

«Неизвестный совершил кражу двух шуб из меха норки, шубы из меха соболя, полушубка из меха рыси», - уточнил собеседник агентства.

По его словам, размер материального ущерба составил 1,95 миллиона рублей.