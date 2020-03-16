РИАМО - 16 мар. Столичные следователи проводят проверку по информации СМИ об обрушении потолка в квартире 87-летней пенсионерки, проживающей в доме на Ленинском проспекте, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве.

В сюжете федерального телеканала рассказывается о том, что в результате многолетних подтоплений кровли в квартире у 87-летней ветерана труда обрушается потолок. Обращения женщины в компетентные службы игнорировались, пенсионерка вынуждена сталкиваться с проблемой после каждого дождя.

«По фактам, изложенным в сюжете, следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве организовано проведение доследственной проверки. Следователи проверят все изложенные в сюжете факты и установят все обстоятельства инцидента», – говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.