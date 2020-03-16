РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 мар. Сотрудники ГИБДД городского округа Мытищи до 22 марта проверят транспортные средства, перевозящие опасные грузы, сообщается на сайте администрации горокруга.

В целях профилактики ДТП и пресечения нарушений требований нормативных правовых актов, регламентирующих перевозку опасных грузов в период с 16 по 22 марта, проводится профилактическая операция «Опасный груз».

«В ходе проведения мероприятия при надзоре за дорожным движением сотрудниками отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» проводится проверка транспортных средств, задействованных в сфере перевозок опасных грузов, обращается особое внимание на соответствие конструкции, технического состояния и дополнительного оборудования ДОПОГ, соблюдение режима труда и отдыха водителей, наличие у водителей необходимых документов», – говорится в сообщении.

Ответственность за нарушение в данной сфере регламентируется статьей 12.212 КРФ об АП «Нарушение правил перевозки опасных грузов». Нарушение правил влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от 1 000 до 1 500 рублей; на должностных лиц, ответственных за перевозку, – от 5 000 до 10 000 рублей; на юридических лиц – от 150 000 до 250 000 рублей. До 1 января 2021 года при получении в органах Госавтоинспекции свидетельства на перевозку опасных грузов не требуется предъявлять свидетельство об официальном утверждении типа цистерны, об испытании и проверке цистерны.