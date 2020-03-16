РИАМО - 16 мар. В связи с распространением коронавируса «Почта России» попросила своих клиентов пользоваться дистанционными каналами обслуживания, говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.

«Сотрудникам отделений будут предоставлены средства, необходимые для профилактики инфекционных заболеваний, однако компания призывает клиентов чаще использовать дистанционные каналы обслуживания, что позволит сократить число контактов между клиентами и сотрудниками отделений», - отмечается в материале.

Так, оплачивать отправку посылок и писем можно на сайте компании или в мобильном приложении, здесь же можно заказать доставку отправлений.

Также «Почта России» намерена увеличить объем отправлений с товарными вложениями, которые будут доставляться получателям до двери. Для корпоративных клиентов действует функция заключения договора в электронном виде.

Почтовые отделения будут функционировать как и раньше, но в целях безопасности некоторые сотрудники перейдут на удаленный формат работы, кроме того, ограничится число очных совещаний и количество командировок сотрудников.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день выявлено свыше 169 тысяч случаев заражения Covid-2019. Более 6,5 тысяч заболевших скончались, выздоровели свыше 77 тысяч пациентов. В России зафиксировано более 60 случаев заражения новым коронавирусом.