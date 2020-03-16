РИАМО - 16 мар. Семейный психолог центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова рассказала, что съезжать от родителей нужно, когда начинаются ссоры.

По мнению психолога, совместное проживание с родителями плохо влияет на личностный рост и саморазвитие. Момент, когда нужно съехать, можно определить по некоторым критериям.

«Одним из таких критериев, что пора разъезжаться, служат бесконечные ссоры с родителями. Это когда родители начинают цепляться к детям, и дети раздражаются на родителей. Когда обстановка в доме накаляется и становится нетерпимой, тогда пора задать себе вопрос: «Не пора ли разъезжаться?» - сказала Панфилова в эфире радио Sputnik.

Она считает, что на этот шаг может пойти не только ребенок, но и родитель. Такое решение вполне естественно, и его диктует сама природа. Например, птицы выкидывают своих птенцов из гнезд, чтобы те сами как-то учились летать.

Панфилова отметила, что нет конкретного возраста, с которого пора разъезжаться с родителями, но совместное проживание родителей и детей очень часто провоцирует ссоры, и даже переезд порой не способен разрешить семейные конфликты.

«Какие-то перемены назрели, но ни та, ни другая сторона не делает существенных шагов, чтобы перестроить отношения, или делаются какие-то шаги, но они не приводят к конструктивному результату», - подчеркнула Панфилова.

Она обратила внимание на то, что умение разговаривать и умение договариваться не зависит от проживания с родителями или отдельно. Однако часто переезд может решить многие конфликты. Тем более, что человеку жизненно необходимо создать свою отдельную семью.