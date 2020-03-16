РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Фестиваль кукольных театров «Арлекин» в Красногорске откроют спектаклем «Кот, Лиса и Петушок» по мотивам русской народной сказки, сообщается в Instagram-аккаунте управления культуры администрации горокруга.

С 20 по 22 марта в ДК «Луч» состоится II ежегодный фестиваль кукольных театров «Арлекин».

«Двадцатого марта состоится торжественное открытие фестиваля, а также первый кукольный спектакль «Кот, Лиса и Петушок» по мотивам русской народной сказки», – говорится в сообщении.

Лучшие кукольные представления Москвы и Московской области будут показаны в течение трех дней совершенно бесплатно в рамках фестиваля «Арлекин», он приурочен к Международному дню кукольника. В 2019 году фестиваль привлек более 1,5 тысяч зрителей.

«Приглашаем всех, независимо от возраста и социального статуса, приобщиться к этому завораживающему, трогательному, поражающему воображение действу», – говорится в сообщении.

Начало фестиваля в 18:00. Без возрастных ограничений.

Дом культуры «Луч» расположен по адресу: село Петрово-Дальнее, улица Школьная, дом №24.