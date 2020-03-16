РИАМО - 16 мар. В столичном аэропорту Внуково задержали пьяную пассажирку, которая укусила сотрудника полиции и несколько раз ударила еще одного, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

«Возбуждено уголовное дело в отношении женщины 1984 года рождения. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, 15 марта женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла инспекторам линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково, прибывшим на борт самолета Москва – Пхукет, удары ногой в живот и укусила одного из них за кисть левой руки.

В настоящее время следствие продолжает сбор доказательственной базы и расследование уголовного дела.