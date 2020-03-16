С первого марта в московских автобусах перестал работать Wi-Fi. Из-за жалоб на качество связи сеть «ушла на каникулы». Корреспондент РИАМО пообщалась с пассажирами наземного транспорта и узнала, нужен ли им бесплатный общественный интернет и заметили ли они его отсутствие.

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А был ли Wi-Fi?

Андрей и Дмитрий, студенты МГУ

Мы пропажи Wi-Fi не заметили, по сути, его в автобусах и не было. «Зацепиться» за сеть было не так просто: долгая регистрация, при том, что сам интернет работал еле-еле, а если желающих что-то найти было много – не работал вовсе. Проще пользоваться своим. Сейчас почти у всех 4G, который стоит не так уж и дорого, так что тратить время и силы на подключение к транспортному Wi-Fi – смешно. Если его уберут совсем, мы не будем против. Лучше пускай побольше портов для зарядки сделают.

Виктор, школьник

Исчезновение Wi-Fi я не заметил, потому что им не пользовался. Интернет в наземном транспорте медленный, к роутеру подключается много народу, поэтому он работает с провисаниями. Я в транспорте часто играю в онлайн-игры на телефоне и могу сказать, что для таких целей этот Wi-Fi непригоден. Мои одноклассники пробовали использовать эту сеть для скачивания кино или игр, но скорость им не понравилась. Сейчас за этим они ходят в «Макдональдс» или библиотеки.

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Wi-Fi – зло

Яна, студентка МКПТ

Wi-Fi в транспорте, по моему мнению, не нужен. Если необходимо что-то посмотреть, я делаю это дома. У меня вообще интернет на телефон не подключен: во-первых – я за живое общение, во-вторых – это дисциплинирует. Все, что нужно для получения знаний, нужно скачать и прочитать дома, а не пытаться найти что-то в сети на перемене, как делают мои одногруппники.

Я считаю, что интернет в общественном транспорте нужно вообще убрать. По словам однокурсников, работает он все-равно плохо. Не понимаю, зачем вообще его сделали.

Алексей, 41 год

Я Wi-Fi в автобусах не пользуюсь и, в принципе, малоактивен в интернете, поэтому его отсутствия не заметил. Активными пользователями сети являются мои дети – двое студентов и школьник, им важно постоянно быть на связи. Младшему я подключил тариф с минимальным пакетом интернета. Зачем платить больше, если что-то серьезное он может скачать по дороге в школу или дома?

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Небезопасные сети

ГУП "Мосгортранс"

Светлана, 38 лет, мама в декрете

Wi-Fi в транспорте я не пользуюсь и старшему ребенку не разрешаю. В общественных сетях могут украсть персональные данные. Моя банковская карта и карта моего ребенка привязаны к смартфонам, поэтому я лучше заплачу за мобильный интернет, чем буду рисковать своими деньгами. Еще там легко поймать вирус.

Анна, 57 лет, научный работник

В наземном транспорте я пыталась пользоваться Wi-Fi в самом начале. Мне не понравилось, что нужно регистрироваться, вводить свой номер, а потом еще смотреть рекламу, да и сама сеть работает медленно.

Если честно, мне интернет в транспорте не нужен. В часы пик вообще не о том думаешь: нужно зайти в полный автобус, приложить билет, найти за что ухватиться, чтобы не упасть. Не понимаю, как молодежь умудряется ехать, не держась ни за что и еще что-то в телефоне смотреть – это же небезопасно! А если автобус тряхнет? Они не только сами попадают, но и других с ног посбивают.

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«Идея хорошая, но реализация хромает»

Петр, 32 года

Wi-Fi в транспорте – идея хорошая, но реализация хромает. Я живу в Зеленограде, до метро добираюсь на автомобиле. В подземке я активно пользуюсь Wi-Fi, потому что мой мобильный интернет там работает очень плохо. У автобусов и метро название сети одинаковое, из-за этого я постоянно сталкиваюсь с одной проблемой – смартфон автоматически подключается к сети проезжающих мимо автобусов. В итоге, если в это время я слушаю в машине музыку или смотрю кино – все зависает.

Если отключать Wi-Fi после использования, проблема будет решена, но я постоянно забываю это делать.

Музыка по дороге перестала останавливаться, именно из-за этого я заметил исчезновение Wi-Fi. Я, если честно, думал, что просто поменяли название сети.

Владимир, 27 лет, юрист

Wi-Fi в транспорте нужен не всегда. Он востребован в поездах или в метро, когда нет возможности подключиться к мобильной сети. В наземном транспорте в Wi-Fi нет необходимости: пока просмотришь рекламные ролики, уже до работы доедешь. Возможно, его стоит оставить в автобусах, которые ходят по длинным маршрутам: с окраин в центр или по МКАД. В остальных случаях в сети в наземном транспорте нет смысла. Проще и быстрее использовать мобильный интернет.

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«Я буду рада, если вернут»

сайт мэра Москвы

Николай, 41 год, программист

Wi-Fi в общественном транспорте – нужная штука. В метро пользуюсь регулярно, в наземном транспорте – когда как. По моему мнению, в метро Wi-Fi работает гораздо лучше, чем в наземном транспорте. В автобусах он нестабилен. Из-за специфики работы мне нужно постоянно быть на связи, поэтому я пользуюсь платным подключением к Wi-Fi в метро и проблем с рекламой не замечаю. Взлома своего смартфона я не боюсь. Современные браузеры защищены достаточно хорошо и на «левые» сайты зачастую не пускают. Если соблюдать правила «цифровой гигиены»: не заходить на не вызывающие доверия сайты, не вводить свои данные на непроверенных ресурсах и регулярно проверять смартфон антивирусом – все будет хорошо.

Людмила, 45 лет, педагог

Я езжу на автобусе от метро до работы. Первое время Wi-Fi в транспорте мне не нравился: нужно было долго подключаться, регистрироваться – это занимало половину поездки, потом я привыкла. У меня не подключен мобильный интернет, в сеть я захожу из дома либо с работы. До того, как пропал Wi-Fi, когда я садилась в автобус, всегда его подключала. По дороге можно было написать родственникам, которые живут далеко, почитать новости. Теперь нужно ждать до метро, а там интернет более медленный. Я буду рада, если Wi-Fi вернут.

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