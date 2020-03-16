РИАМО - 16 мар. Арбитражный суд Москвы признал законным решение УФАС России по Подмосковью о внесении сведений в отношении компании «Сияние лотоса» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от комбината «Лесной» Росрезерва с просьбой внести сведения в отношении компании «Сияние лотоса» в реестр недобросовестных поставщиков из-за одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание клининговых услуг.

«По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Сияние лотоса» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.

С этим решением клининговая компания была не согласна и обратилась в суд. Однако требование не было удовлетворено.