РИАМО - 16 мар. Специалисты по кулинарии и ведению домашнего хозяйства из издания Die Welt рассказали, что манго, ананасы, цитрусовые и бананы нельзя хранить в холодильнике, также не стоит класть в холодильник картофель, передает Федеральное агентство новостей.

«Оптимальными контейнерами для хранения продуктов специалисты считают емкости из стекла и фарфора, так как эти материалы не выделяют вредных веществ», - добавляется в материале.

В дверце холодильника эксперты советуют хранить нескоропортящиеся продукты: сок, молоко, сливочное масло, соусы, яйца. Продукты с длительным сроком годности, например, сыр и йогурт, можно положить на верхнюю полку.

Для рыбы, птицы, мяса и морепродуктов подойдет нулевая камера, где температура близка к 0 градусов.

Специалисты также отметили, что мыть холодильник нужно не реже одного раза в месяц, а упаковку продуктов в холодильнике протирать влажной салфеткой. Выбрасывать испорченные продукты следует вовремя.

По мнению эксперта Испанского общества по безопасности и качеству пищевых продуктов (SESAL) Розы Марии Урдиалес, молочные, а также протеиновые напитки из сои, миндаля и риса опасно хранить в холодильнике, при этом открытые сок и кефир лучше держать в холоде.