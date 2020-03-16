РИАМО - 16 мар. Возможность самостоятельно сдать анализы для диагностики коронавируса Covid-2019 в данный момент не предусмотрена, все исследования проводят только квалифицированные специалисты, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Все исследования проводятся профессиональным персоналом Центра гигиены и эпидемиологии федеральных центров Роспотребнадзора», – говорится в сообщении.

Обследование назначается медицинскими работниками в том случае, если гражданин прибыл из страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, а также в случае следующих симптомов – насморка, кашля, высокой температуры. Кроме того, обследование будет назначено в случае контакта с инфицированными людьми.

В Подмосковье работает горячая линия для консультации по коронавирусу: 8-800-550-50-30. При недомогании необходимо незамедлительно вызывать врачей на дом, они возьмут анализы.

В Подмосковье ввели свободное посещение школ и детских садов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. При этом все школы продолжают работу в штатном режиме. Кроме того, в области запрещено проводить массовые мероприятия.

Вспышка нового коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 169 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Более 6,5 тысячи заболевших скончались, в результате лечения выздоровели свыше 77 тысяч пациентов. В России зарегистрировано более 60 случаев данного заболевания.

Ранее Роспотребнадзор утвердил список стран с коронавирусом, после посещения которых нужен карантин даже при отсутствии симптомов заболевания. Это Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия, США.

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