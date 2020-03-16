РИАМО - 16 мар. Президент России Владимир Путин рассказал, что потерянные из-за санкций 50 миллиардов долларов государство смогло компенсировать с помощью в том числе импортозамещения, сообщает ТАСС.

«По разным оценкам, мы потеряли где-то 50 миллиардов долларов, но мы и заработали столько же», - сказал Путин.

Он добавил, что с введением санкций в России активно начало развиваться импортозамещение, чтобы Россия сама производила продукцию и пользовалась технологиями, которые были восстановлены или заново приобретены.

Президент добавил, что развитие сельского хозяйства во время санкций сыграло важную роль в росте экономики, а также сейчас это помогает решать ключевую задачу.

Он не согласился с мнением некоторых экспертов о том, что введение станций на стране сказалось губительно, заявив, что ответные запреты со стороны России повлияли положительно с точки зрения освобождения внутреннего рынка.

По его словам, результатом стало то, что Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы, также в разы увеличились объемы производства в аграрном секторе.

Кроме того, Россия стала сама себя обеспечивать молоком, мясом, птицей, свининой и другими основными продуктами питания.

Однако глава государства отметил, что для развития производства овощей и говядины нужно вводить дополнительные меры.