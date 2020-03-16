РИАМО - 16 мар. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия по факту инцидента в подмосковном Можайском городском округе, где неизвестные обстреляли автомобиль и обокрали находившихся в машине людей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Можайском округе после ДТП неизвестные обстреляли автомобиль, напали на находившихся в нем людей и забрали у них 70 тысяч долларов.

«Факт происшествия подтверждаем. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия», - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в ночь на понедельник.