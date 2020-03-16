РИАМО - 16 мар. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о том, какие методы борьбы с последствиями коронавируса будут предприняты, так, в ближайшее время запустят систему постоянного онлайн-оповещения жителей, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам главы кабмина, будет сформирован антикризисный фонд в размере 300 миллиардов рублей в связи с распространением инфекции. Для авиационной и туристической отраслей введут отсрочку по налогам. В городах отменят ограничения для транспорта, который поставляет товары в торговые сети.

«В ближайшее время нами будет выстроена система постоянного онлайн-оповещения граждан, в том числе через социальные сети, о развитии ситуации», ― сказал глава российского кабмина.

Кроме того, премьер-министр дал поручение провести полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров в режиме онлайн и оповещать граждан о ситуации с вирусом. Также планируют создать фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом, и организовать онлайн-продажу безрецептурных лекарств и их доставку.

Мишустин напомнил, что борьба с пандемией — это задача не только государственных структур, но и всего общества. Премьер-министр РФ попросил крупные корпорации задействовать ресурсы для борьбы с распространением заболевания, а также принять меры для защиты собственных работников.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Гражданам, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, нужно самоизолироваться на 14 дней. При симптомах ОРВИ нужно вызвать врача на дом.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день уже выявлено свыше 169 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции.

Скончались более 6,5 тысячи заболевших, выздоровели свыше 77 тысяч пациентов. В России зарегистрировано более 60 случаев заболевания.

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