РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 мар. В понедельник глава Люберец Владимир Ружицкий вручил грамоты двум победителям конкурса на звание системообразующего предприятия, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В 2019 в городском округе Люберцы завершились конкурсные процедуры по предоставлению статуса системообразующего предприятия городского округа Люберцы сроком на три года.

«Я поздравляю с победой в конкурсе гендиректора ООО «Кондитерское предприятие «Полет» Николая Черника и гендиректора АО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» Михаила Сенянского. Ваши предприятия – отличный показатель того, как бизнес, созданный с нуля, стал работать на таком высоком уровне», – сказал Ружицкий.

Крупным предприятиям, реализующим инвестиционные проекты и создающие рабочие места, предоставляются льготы по земельному налогу в размере 30%. Общий объем инвестиций предприятий, получивших льготу, составит более 280 миллионов рублей, будет создано 20 новых рабочих мест.