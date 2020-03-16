РИАМО - 16 мар. Большинство социальных выплат в России будут назначать без справок от граждан, потребуется только заявление, сообщает Nation News.

«Впервые обеспечена реальная возможность минимизировать бюрократию при назначении помощи семьям», - сказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

По словам министра, чтобы организовать гражданам выплаты на детей от трех до семи лет, в рамках межведомственного взаимодействия пришлось модернизировать технологическую базу и внести изменения в федеральное законодательство.

С 1 июля в России начнут выплачивать пособия на детей от трех до семи лет. Заявление можно будет подать через портал гоcуслуг, МФЦ или органы соцзащиты.

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