РИАМО - 16 мар. Арбитражный суд Москвы признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении компании «46 ЦБ МТС» к административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Поводом для штрафа стала жалоба от компании «БЭЛС» на нарушение организацией «46 ЦБ МТС» правил недискриминационного доступа, которая выразилась в препятствовании перетоку электрической энергии на энергопринимающие устройства гражданина.

«После рассмотрения указанного заявления управлением установлено, что общество нарушило правила недискриминационного доступа. Московское областное УФАС России вынесло постановление о привлечении общества к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Не согласившись с этим постановлением, компания «46 ЦБ МТС» обратилась в суд. Однако это требование не было удовлетворено.