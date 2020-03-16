РИАМО – 16 мар. В мессенджере WhatsApp запустят новую функцию, позволяющая установить время, через которое сообщение автоматически удалится, сообщает Газета.ru.

Пользователь сможет поставить определенные настройки и сам решить, когда сообщение должно автоматически удалиться.

Время хранения можно поставить от часа до года, также возможно отключить эту функцию.

«Автоматическое удаление предлагается и для групповых, и для обычных чатов», – отмечается в материале.

Когда пользователь подключит данную функцию, то около индикатора времени отправки появится окошко в форме часов.