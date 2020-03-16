РИАМО - 16 мар. Телеведущая Ассоль стала мамой, отец ребенка – рэпер ST, малыш стал их первенцем в браке, сообщает Nation News.

«Девочка появилась на свет 13 марта в элитной московской клинике «Мать и дитя», – говорится в материале.

Фотографию с малышкой Ассоль выложила в своем Instagram, где и рассказала историю своих сложных родов.

По словам телеведущей, ходить беременной ей приносило сплошное удовольствие, и никакого дискомфорта она не испытывала. Однако возникла тенденция к перенашиванию, тогда медики решили вызвать роды.

Ассоль рассказала, что первые пять часов роды проходили естественным путем в комфортной обстановке, где были ароматизированные свечи и бокал шампанского. Но потом девушке пришлось делать кесарево сечение, чтобы роды были успешными. Операция прошла хорошо.

Муж Александр (настоящее имя рэпера ST - ред.) встретил Ассоль с дочкой на руках, когда она очнулась после операции.

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