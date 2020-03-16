РИАМО – 16 мар. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретился с кадетами и студентами на симфоническом концерте в Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского, сообщает Федеральное агентство новостей.

Концерт был организован для детей-сирот, обучающихся в корпусе СК России имени Александра Невского, Московской академии и Волгоградском кадетском корпусе СК РФ имени Ф.Ф. Слипченко.

«Благодаря тесным связям и заключенному между Следственным комитетом и Московской государственной консерваторией имени Петра Чайковского соглашению вы и в дальнейшем сможете посещать концерты талантливых музыкантов», — отметил Бастрыкин.

Кадеты смогли насладиться выступлениями юных пианистов и лауреатов международных конкурсов. Музыканты исполнили классические сочинения различных композиторов.

После музыкальной части приема, Бастрыкин рассказал кадетам о ведомственной системе образования. Кроме того, он назвал им основные качества, которыми должен обладать следователь.