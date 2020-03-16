РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Мусор с контейнерной площадки возле одного из домов в подмосковном Красногорске вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что контейнеры на площадке возле дома №4 на улице Молодежной в Красногорске переполнены, и такая ситуация возникает не впервые.

«ООО «Рузский региональный оператор» рассмотрел ваше обращение и сообщает: по указанному адресу по состоянию на 16 марта вывоз отходов осуществлен», – сообщил исполнительный директор ООО «Рузский региональный оператор» Иван Козлов.

Он также добавил, что согласно графику, твердые бытовые отходы должны вывозить ежедневно, раздельно накопленные отходы – раз в три дня. Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется раз в два дня.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – заключил Козлов.