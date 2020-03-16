РИАМО - 16 мар. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) приняла решение предоставить инвестору земельный участок в Каширском проезде для строительства культурно-досугового центра, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Объект появится по адресу: Каширский проезд, дом 10, строение 11.

«Земельный участок площадью 0,3 гектара будет предоставлен АО «Москворецкое» сроком на шесть лет для строительства культурно-досугового центра в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она добавила, что указанный центр впоследствии передадут в собственность города Москвы. Суммарная поэтажная площадь объекта составит более 1,7 тысячи квадратных метров.

«Важно подчеркнуть, что реализация проекта позволит не только создать новую точку притяжения для жителей района, но и увеличить количество рабочих мест», - отметила Пятова.